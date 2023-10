Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta Sivas Caddesinde yol kenarlarında başta olmak üzere birçok parktaki kestane ağaçları meyvelerini dökmeye başladı. Vatandaşalar, son zamanlarda havalarında soğumasıyla kestane zamanının geldiğini düşünerek parklarda yetişen kestaneleri toplama başladı. Parkta bulunan bazı vatandaşlar, bu kestanelerin at kestanesi olduğunu ve zehirli olduğu konusunda uyardı. Parkta oturan vatandaşlar, bu ağaçlardan toplanan kestaneler, tatlı kestane ile karıştırıldığında ciddi sağlık problemlerine yol açabildiğini ifade etti. Vatandaşlar, at kestanesinin yabani kestane olarak da bilindiğini ve insanlar için tüketiminin zehirlenmelere neden olabildiği, bu sebeple özellikle çocukların korunması gerektiğin belirttiler.





AT KESTANESİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR



At kestanesi tohumları geleneksel tıpta yüksek ateşin düşürülmesi, bağırsak ve mesane sorunlarıyla mücadele, eklem ağrısı ve yumuşak doku şişliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. At kestanesinin sağlık üzerinde çok faydası olsa da, çiğ bir şekilde tüketilmemesi gerekir. Ağacın meyvesi, çiçeği, kabuğu ve tohumu krem ve ilaç yapımında kullanılır. Ancak at kesnatesi, eskulin adıyla bilinen bir zehir içerdiği için, tüketilmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Eskulin maddesi DNA hasarına yol açtığından tehlikelidir. Baş ağrısı, mide bulantısı, felç, koma ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle at kestanesi halk tarafından çok fazla kullanılan ve tercih edilen bir bitki değildir.