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Bu yıl ilki düzenlenen projenin ilk misafirleri Halıköy İlkokulu öğrencileri oldu.

Öğrencilere okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin misafirleri Halıköy İlkokulu öğrencileri oldu.

Proje kapsamında öğrenciler ile kahvaltıda buluşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrenciler ile bire bir sohbet etti.

Proje hakkında bilgi veren Aksoy, “Öğrencilerimizin okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin bugünkü misafirleri Halıköy İlkokulu öğrencileri oluşmuştur. Haftanın son iş gününde okuduklarını anlatmaya hazır yavrularımız, neşeli bir kahvaltı sonrası okumuş oldukları kitapları heyecanlı bir şekilde anlattılar. Milli, manevi ve dini değerlerimizin de aşılanmaya çalışıldığı kitap değerlendirme kahvaltılarının yavrularımıza mutluluk ve heyecan kattığını görmek geleceğe olan güvenimizi artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Projenin hayırseverlerin desteğiyle bu yıl da devam ettiğinin altını çizen Aksoy, “Yaklaşık 3 yıldır 900 öğrencinin katıldığı kahvaltılı kitap değerlendirmeye bu yıl Halıköy İlkokulu öğrencileriyle başladık. Bugünkü etkinlikte; Sevgili öğrencilerimiz Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okudukları kitapları değerlendirdiler. Türkü söyleyip eğlendiler. Yazmış oldukları mektupları ve kitap özetlerini bizlere takdim ettiler. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyusal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan sevgili öğrencilerimizi yetiştiren ve projemize destek olan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve hayırseverlerimize çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.