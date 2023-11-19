Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:55     07:22     12:31     15:07     17:30     18:51

Akdağmadeni    05:51     07:18     12:27     15:03     17:26     18:47

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Aydıncık             05:54     07:21     12:29     15:04     17:27     18:49

Boğazlıyan         05:53     07:19     12:29     15:06     17:30     18:50

Çandır                 05:52     07:18     12:28     15:05     17:28     18:49

Çayıralan            05:51     07:18     12:28     15:04     17:28     18:49

Çekerek              05:53     07:20     12:28     15:03     17:26     18:48

Kadışehri            05:52     07:19     12:27     15:02     17:25     18:47

Saraykent           05:52     07:19     12:28     15:04     17:27     18:49

Sarıkaya              05:53     07:19     12:29     15:05     17:28     18:50

Şefaatli                05:55    07:22     12:31     15:08     17:31     18:52

Sorgun                05:54     07:21     12:30     15:05     17:28     18:50

Yenifakılı            05:54     07:20     12:30     15:07     17:30     18:51

Yerköy                05:56     07:23     12:32     15:08     17:32     18:53

Kaynak: Haber Merkezi