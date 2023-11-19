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Birçok kişi, gündüz uykusunun gece uyku düzenini bozabileceğini düşünse de, uzmanlara göre bu kısa şekerlemeler birçok sağlık avantajına sahip olabilir.

Kaliteli uyku, sağlık sorunlarını önlemede kilit rol oynarken, yapılan araştırmalara göre gündüz uykusu da başka sağlıklı etkiler sunuyor.

Londra'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, düzenli olarak gündüz uykusu alan bireylerin beyni 15 santimetreküp daha büyük oluyor ve bu durum yaşlanmayı 3-6 yıl geciktiriyor. Ancak uzmanlara göre, bu şekerlemelerin yarım saatten daha kısa olması önemli.

Gündüz uykusunun, özellikle bebekler için gelişim evreleri açısından önemli olduğu bilinirken, yaş ilerledikçe beyin küçülme eğilimine giriyor.

Bilim insanları, düzenli gündüz uykusunun yaşlılık hastalıklarını önlenebileceği konusunda önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Alzheimer riskini azaltmak, duygusal dengeyi sağlamak, stresi hafifletmek ve fiziksel performansı artırmak gibi birçok faydası olan gündüz uykusu, öğle saatlerinde 30 dakikayı geçmemelidir. Özellikle sporcular arasında da popülerleşen bu uygulama, bilişsel işlevleri artırarak odaklanma problemlerine çözüm sunabilir.

Ayrıca, akşam saatlerindeki yorgunluğun şekerlemelerle hafifletilebileceği ve bu sayede akşamın daha enerjik geçebileceği vurgulanıyor. Dikkat dağınıklığına karşı etkili bir çözüm olarak öne çıkan bu pratik, gün içindeki performansı artırabilir.