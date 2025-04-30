Müzik kariyerine 2011 yılında başlayan Orhan, 2012’de "Little Buddha 5", "Fringe", "Siddharta Dubai" ve "Céiron" gibi parçalarıyla dikkat çekti. Doğu enstrümanlarını batı soundlarıyla harmanladığı özgün tarzı sayesinde global dinleyici kitlesiyle buluşmayı başardı. 2014’te Beachside Records etiketiyle yayımladığı ilk albümü Chilai, onu bu türde derleme albüm çıkaran en genç Türk sanatçı unvanına taşıdı.

Asıl çıkışını 2016 yılında Feel adlı parçasıyla yakalayan Mahmut Orhan, şarkısıyla birçok ülkede müzik listelerinde ilk 10’a girmeyi başardı. Bugün, Tarkan ve Ajda Pekkan gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşan Orhan’ın videoları 200 milyondan fazla izlenme elde etti; eserleri dünyanın dört bir yanındaki kulüplerde ve müzik festivallerinde yankı buluyor.

SIRADAN BİR GÜNDEN SAHNELERE: İLHAM VEREN BAŞLANGIÇ

Müziğe olan yolculuğu, çalıştığı mağazada tanıştığı bir DJ'in iş teklifiyle başladı. Ses sistemleri taşıyarak başladığı bu serüven, zamanla onu sahnelere taşıdı. Kurulum yaptığı salonlarda kısa sürede performans sergilemeye başlayan Orhan, yeteneği ve tutkusu sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde "And Go" isimli parçasıyla yeniden gündemde olan Mahmut Orhan, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor. Hayranları, sanatçının boyu ve yeni şarkı sözlerini sıkça aratıyor.