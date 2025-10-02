Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül başkanlığında Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, esnaf ve sanatkârların talepleri, beklentileri ve sektörde yaşanan sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Kurul üyeleri ve katılımcılar, esnaf camiasının yaşadığı ekonomik ve operasyonel sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Akgül, alınan kararların ülke, millet ve esnaf camiası için hayırlı olmasını dileyerek, “Esnaf ve sanatkârlarımız başımızın tacıdır. Alınan kararlar ülkemize, milletimize, esnaf ve sanatkârlarımız camiamıza ve TESKOMB ailemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Akgül ayrıca, TESKOMB’un esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, alınan kararların uygulanabilirliği ve etkinliği konusunda titizlikle takip edileceğini kaydetti.

Toplantıya TESKOMB yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yanı sıra esnaf temsilcileri de katıldı ve görüş alışverişinde bulundu.