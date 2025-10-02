İyi bir uyku, beden ve zihin sağlığının en önemli anahtarlarından biri. Birçok insan yatmadan önce pencereyi açarak odasına temiz hava almayı tercih ediyor.

İdeal Sıcaklık Kaç Derecedir?

Uzmanlara göre, uyumak için en uygun oda sıcaklığı 17 ila 19 derece arasında olmalı. Daha yüksek sıcaklıklarda melatonin üretimi sekteye uğruyor ve uyku düzeni bozulmasına neden oluyor. Oda havasının temiz ve serin olması, hızlı uykuya dalmayı ve kesintisiz uyumayı kolaylaştırıyor.

Danimarka Tıp Üniversitesi tarafından yapılan deneyde, 40 yatak odası incelendi. İki hafta boyunca katılımcıların bir kısmı açık pencereyle, diğer kısmı kapalı pencereyle uyudu.

Açık pencereyle uyuyanların %87’si daha dinlenmiş hissettiğini bildirdi. Kapalı pencereyle uyuyan grupta ise bu oran %70 oldu.

Araştırma sonuçları açık havanın faydalarını gösterse de, her zaman pencereyi açık bırakmak önerilmiyor çünkü dışarıdan gelen nemli hava, gürültü ve yaz aylarında sinek-sivrisinekler uyku kalitesini bozmasına neden oluyor. Soğuk aylarda ise açık pencere boğaz ağrısı veya sinüzit riskini artırabiliyor.