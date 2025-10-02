Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yozgat İl Temsilcisi Alparslan Demir, yeni sezon öncesi ASKF başkan ve yöneticileri, futbol kulüplerinin yönetici, sporcu ve antrenörleri ile hakem, gözlemci ve müsabakalarda görev alacak güvenlik ve sağlık personeli, saha komiserleri ve diğer görevlilere başarı dileklerinde bulundu.

Demir, “Yeni sezonun centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde, sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçmesini temenni eder, hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.