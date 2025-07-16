Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile meşhur olan Manisa, İzmir'e yakınlığının da sağladığı avantajla hızlı gelişimde ilerleyen şehirlerimizden biridir.
Yozgat-Manisa Arası Kaç Km?
Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile ünlenen Manisa, İzmir'e yakınlığının olduğu avantajla gelişen şehirlerimiz arasında bulunmaktadır.
Özel Araçla Kaç Saat Sürüyor?
Ortalama 9 saat 22 dk.
Manisa-Yozgat Otobüsle Kaç Saat?
Yol mesafesi 786 km olup 12 saat sürüyor.
Manisa-Yozgat Otobüs Fiyatları?
Ortalama fiyat 1.400 TL arasındadır.
Yozgat-Manisa YHT Var mı?
Doğrudan hızlı tren bulunmamaktadır. Ancak aktarmalı şekilde ulaşılabilir.