Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile meşhur olan Manisa, İzmir'e yakınlığının da sağladığı avantajla hızlı gelişimde ilerleyen şehirlerimizden biridir.

Yozgat-Manisa Arası Kaç Km?

Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile ünlenen Manisa, İzmir'e yakınlığının olduğu avantajla gelişen şehirlerimiz arasında bulunmaktadır.

Özel Araçla Kaç Saat Sürüyor?

Ortalama 9 saat 22 dk.

Manisa-Yozgat Otobüsle Kaç Saat?

Yol mesafesi 786 km olup 12 saat sürüyor.

Manisa-Yozgat Otobüs Fiyatları?

Ortalama fiyat 1.400 TL arasındadır.

Yozgat-Manisa YHT Var mı?

Doğrudan hızlı tren bulunmamaktadır. Ancak aktarmalı şekilde ulaşılabilir.