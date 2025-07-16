İstanbul – Yozgat arası karayolu, tren ve uçak ile yapılan ulaşım mevcuttur.

İstanbul - Yozgat arası Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 656 km’dir.

Özel Araç İle Yolculuk;

İstanbul - Yozgat, ortalama 7-8 saat sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Otobüs İle Yolculuk;

İstanbul - Yozgat, ortalama 10 saat 35 dakika sürmektedir. Bu durum trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Hızlı Tren İle Yolculuk;

İstanbul’un bulduğunuz konuma yakın YHT Gar’ından hızlı trene binerek direkt veya aktarmalı olacak şekilde Yozgat ulaşabilirsiniz.

Tren ile yolculuk 5 saat 49 dakika arasında iki sefer olacak şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Saatler: 09:00 – 14:49 ve 22:45 – 08.47

Yozgat – İstanbul, ortalama 4.5 saat sürmektedir. Bu yolculuk Ankara aktarmalıdır.

İstanbul - Yozgat arası uçak tercih etmek isteyenlere aktarmalı olarak yol seçeneği şöyledir;

İlk olarak Ankara’ya olan ulaşım yaparak Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaparak, Ankara’dan Hızlı tren, otobüs ile Yozgat’a gelebilirsiniz.

Lütfen yolcuğunuz sırasında trafik kurallarına uyunuz gereken önemlerini almayan yola çıkmayanız. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.

Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemlerini alınız.

Hayırlı yolcuklar dileriz