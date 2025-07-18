Yozgat Kütahya Kaç Kilometre?

Yozgat Kütahya yaklaşık olarak toplam 538 Kilometre mesafededir.

Yozgat Kütahya Arası Kaç Saat?

Yozgat Kütahya arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 5 saat 13 dakika sürmektedir.

Yozgat Kütahya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Kütahya arasını otobüsle gitmek, ekonomik ve yaygın bir ulaşım tercihidir. Yozgat Kütahya arası otobüsle ortalama 8 saat 10 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Kütahya Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Kütahya arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 538 Kilometrelik Yozgat Kütahya mesafesi için 35,0 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.790 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 32,3 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.729 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 42.0 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.081 ₺ olacaktır.