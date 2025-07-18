Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Limon Sokak’ta meydana geldi.

Dengesini Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil bir evin çatısının onarımı sırasında stajyer öğrenci Baran A., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.