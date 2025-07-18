Yozgat Bartın Kaç Kilometre?

Yozgat Bartın arası yolculuk yaklaşık olarak 421 Kilometre mesafededir.

Yozgat Bartın Arası Kaç Saat?

Yozgat Bartın arasın yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 4 saat 48 dakika sürmektedir.

Yozgat Bartın Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Bartın arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 421 Kilometrelik Yozgat Bartın mesafesi için 27,4 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.401 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 25,3 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.353 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 32.8 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 846 ₺ olacaktır.