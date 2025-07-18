Yozgat Aydın Arası Kaç Km?

Yozgat Aydın arası yaklaşık olarak toplam 819 Kilometre mesafededir.

Yozgat Aydın Arası Kaç Saat?

Yozgat Aydın arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 7 saat 46 dakika sürmektedir.

Yozgat Aydın Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Aydın arası otobüsle ortalama 12 saat 40 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Aydın Otoyol Ücreti

Yozgat ile Aydın arasındaki yolculuk, Aydın Denizli Otoyolu üzerinden yapılmaktadır. Bu güzergâh, sürücülere konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunar. 2025 yılı güncel tarifesine göre, bu rotayı kullanarak seyahat ettiğinizde toplam otoyol ve köprü ücreti 400 ₺'dir.

Geçiş ücretleri gişelerde nakit veya HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ile ödenebilmektedir.

Yozgat Aydın Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Aydın arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 819 Kilometrelik Yozgat Aydın mesafesi için 53,2 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.726 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 49,1 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.631 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 63.9 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.646 ₺ olacaktır.