Geçtiğimiz günlerde Ege Denizi tatili sırasında Hasan Cemal, eşi Ayşe Cemal ve dostlarıyla gittiği Leros adasında, öğleden sonra iyi hissetmemesi üzerine geçirdiği rahatsızlık sonrası deniz ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Durumu Nasıl?

Cemal, tedavi için Bodrum Deniz Kurtarma Derneği tarafından deniz ambulansıyla Leros Adası’ndan alınarak Bodrum’a getirildi.

Bilincinin açık olduğu belirtilen Hasan Cemal, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi Bodrumda Devam Edecek

Hasan Cemal’in sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmıyor.

Edinilen bilgiye göre, tedavisinin Bodrum’daki hastanede sürdürüleceği belirtildi.

Türk basınının simge isimlerinden biri olan Cemal’in durumu, sevenleri tarafında yakında takip ediliyor.