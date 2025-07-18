28 yaşındaki Portekizli yıldız için yapılan teklifin detayları haberimizde.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes için önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak ve performansına göre satın almak istiyor.

Kartal’dan Hücumcuya Teklif

Beşiktaş teknik ekibinin hücum hattına çok yönlü bir kanat oyuncusu istemesi üzerine gündeme gelen Guedes, hem sol hem sağ kanatta görev yapabiliyor. Yönetim, bu isteğe karşılık olarak Wolverhampton’la masaya oturdu ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifini resmen sundu.

11 Milyon Euro Bonservis Bedeli

Gonçalo Guedes’in İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, bonservis bedelinin yaklaşık 11 milyon Euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş ise bu bedeli doğrudan ödemek yerine, ilk etapta kiralama ve sonrasında zorunlu olmayan satın alma opsiyonu içeren bir paket teklif yaptı.

Portekiz Milli Takımı’ndan Tanıdık Bir Yüz

32 kez Portekiz Milli Takımı formasını giyen ve 7 gole imza atan Guedes; daha önce Benfica, Paris Saint-Germain ve Valencia gibi üst düzey kulüplerde de forma giydi. Tecrübesi ve oyun tarzı, Beşiktaş’ın Avrupa hedefi doğrultusunda büyük katkı sunabili

Transfer süreci, Wolverhampton’ın vereceği karara bağlı olarak şekillenecek. Siyah-beyazlı taraftarlar ise sosyal medyada Guedes transferine büyük ilgi gösteriyor.