Uzmanlar, emeklilik dilekçesinin verilme tarihinin maaş hesaplamalarında doğrudan ve kalıcı etkiler yarattığını belirterek, zamanlamanın doğru yapılmaması durumunda ciddi gelir kayıplarının yaşanabileceğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, emeklilik başvurusunun yapıldığı tarih, aylık bağlama oranları ve zam farkları açısından belirleyici bir unsur. 2024 yılı içinde başvuru yapmayıp dilekçesini 2025’e bırakan bazı sigortalıların, maaşlarında yüzde 30'u aşan kayıplarla karşılaştığı bildirildi.

Yüksek enflasyonun etkili olduğu dönemlerde bu fark daha da belirgin hale geliyor. Uzmanlara göre, 2025 yılı sona ermeden dilekçe vermeyenler için 2026'ya sarkacak başvurularda yüzde 5 ila 10 arasında değişen oranlarda kalıcı maaş düşüşü yaşanabilir.

Emeklilik başvurusunu 2026'ya bırakanlar, maaşlarında yüzde 5-10 arası bir kayıpla karşılaşacak. 2024’te başvuru yapmayıp 2025’e erteleyenler ise yüzde 31 oranında ciddi bir gelir kaybına uğradı" dedi.

Erdursun ayrıca, emekliliğe hak kazanan kişilerin başvuru tarihini stratejik olarak planlamaları gerektiğini ifade ederek, geciken başvuruların ekonomik zararının brüt maaşlara göre yıllar içinde ancak telafi edilebileceğine dikkat çekti.