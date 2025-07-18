Yozgat-Ağrı Kaç Kilometre?

Yozgat Ağrı arası yaklaşık olarak toplam 843 Kilometre mesafededir.

Yozgat Ağrı Arası Kaç Saat?

Yozgat Ağrı ulaşım süresi yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 8 saat sürmektedir.

Yozgat Ağrı Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Ağrı arası otobüsle ortalama 12 saat 26 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Ağrı Arası Yakıt Maliyeti

Yozgat ile Ağrı arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 843 Kilometrelik Yozgat Ağrı mesafesi için 54,8 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.806 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 50,6 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.709 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 65.8 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.694 ₺ olacaktır.