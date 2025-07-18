Kredi ve banka kullanım oran her geçen gün artık gösterirken, bu durum banka kaynaklı mağduriyet yaşayanların karışında dolandırıcıların geleneksel yöntemi bırakarak mobil uygulamaya ağırlık vermesine neden oldu.

Bu durum karşında banklar mağduriyet yaşayan vatandaşlar için internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden dolandırılanlar için kullanıcıların 'dijital şifrelerini' en geç 6 ayda bir değiştirmesini şart koşuyor.

Bankacılık Dijital Şifrelerinde Yeni Dönem

Hâlihazırda internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden yapılan işlemlerde, kullanıcıların en geç 6 ayda bir dijital şifrelerini yenilemeleri gerekiyor.

Yeni şifreler, son üç paroladan farklı olmak zorunda. Bu uygulama, şimdi de ATM'lerden yapılan kartlı işlemler için geçerli olacak.

Böylece, dijital güvenlik sadece mobil kanallarda değil, fiziksel işlemlerde de sıkılaştırılmış olacak.

Uygulama 81 İlde Geçerli Olacak

Dolanıcıları önlemek için yapılan bu uygunluma, Türkiye'nin 81 ilindeki ATM'lerde geçerli olacak. Kullanıcılar, kartlarını takıp işlem yapmaya başladıklarında, belirli dönem zorunlu şifre güncellemesi ekranı ile karşılaşacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Resmi Açıklama Bekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından henüz resmi bir düzenleme yayımlanmadı

Bu uygulama, sektör kaynakları, bu uygulamanın Türkiye genelinde birçok banka tarafından eş zamanlı olarak başlatılacağını ifade ediyor.