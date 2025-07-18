Çevrim içi oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos 2024’te Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Yani platform ülkemizde yaklaşık 1 yıldır erişime kapalıydı. Roblox ile ilgili olarak CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından "gözümüz aydın" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Roblox Yakında Açılıyor, Heyecan Başlıyor"

Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, sevgili çocuklar gözümüz aydın. Roblox'tan güncelleme geldi. Roblox yakında açılıyor. Heyecan başlıyor. Oyunlarınıza kavuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.