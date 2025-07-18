Yapılan yeni düzenlemeye göre, çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında artık Türk vatandaşlarına kolaylık sağlayacak.

Avrupa Komisyonu tarafından, Türkiye'de ikamet eden ve daha önce vizeyi kurallara uygun kullanmış olan vatandaşlara çok girişli vize verilmesine yönelik uyarlanmış kurallar duyuruldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte "iyi niyetli başvuru sahipleri" olarak tanımlanan ve geçmişte yasal yollarla Schengen vizesi kullanmış Türk vatandaşlarına, daha esnek ve uzun süreli çok girişli vizeler verilecek.

Bu başvuru sahipleri grubunun, ilk kez başvuranların aksine, düşük göç ve güvenlik riski teşkil ettiği kaydedildi.

Bu Uygulamadan Kimler Faydalanabilecek?

Daha öncesinde Schengen vizesi almış olanlar.

Bu vizeyi kurallara uygun kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Avrupa Komisyonu’na Göre Vize Süreler;

Önceki vizenin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılırsa: 6 aylık çok girişli vize

Önceki 6 aylık vizenin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapılırsa: 1 yıllık vize

Önceki 1 yıllık vizenin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapılırsa: 3 yıllık vize

Önceki 3 yıllık vizenin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapılırsa: 5 yıllık vize

Bu süre kuralları dışında hiçbir vize süresi, pasaportun geçerlilik süresini aşamayacak. Aynı zamanda Vize geçerlilik süresi, pasaport bitiş tarihinden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.