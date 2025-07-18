Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği haber geldi.

2025-2026 eğitim yılına ilişkin takvimde okulların açılış ve kapanış tarihleri, ara tatiller ile yarıyıl tatil takvimi yayımlandı.

Okullar Ne zaman Açılıyor?

Yeni eğitim döneminde ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak.

Birinci dönem 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak ara tatille devam edecek.

Öğrenciler, ilk dönemi 19 Ocak 2026'da sona erecek yarıyıl tatili ile tamamlayacak.

Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu Yıl Bayram Tatili Yok!

Takvimin en çok dikkat çeken konusu ise Ramazan Bayramı tatili oldu.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin bu yıl ek bir bayram tatili yapılmayacak.

İkinci ara tatil, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı.

Ancak 2026 yılındaki Ramazan Bayramı tarihleri, bu ara tatille çakıştığı için öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda ayrıca tatil yapma imkânı olmayacak.

Ramazan Bayramı Takvimi;

19 Mart Perşembe (arife),

20 Mart Cuma (1. Gün),

21 Mart Cumartesi (2. Gün),

22 Mart Pazar (3.gün) tarihleri arasında kutlanılacak.

MEB Takvimine Göre Diğer Resmi Tatil Günleri İse Şöyle:

1 Ocak 2026 Perşembe günü Yılbaşı,

23 Nisan 2026 Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

1 Mayıs 2026 Cuma günü, Emek ve Dayanışma Günü,

19 Mayıs 2026 Salı günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı