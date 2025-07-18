1,3 milyar dolarlık Astronomer şirketinin evli CEO'su Andy Byron, insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile görüntülendi. Peki, Andy Byron kimdir? Andy Byron kaç yaşında, nereli? Andy Byron'un eşi kim?

Dünyaca ünlü Britanyalı rock topluluğu Coldplay’ın Boston’daki Gillette Stadyumu’nda verdiği konserde yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve Kristin Cabot sarılırken görüntülendi.

Andy Byron kimdir

Andy Byron, veri iş akış platformu Astronomer’ın CEO’sudur. Temmuz 2023’te göreve gelen Byron, teknoloji dünyasında daha önce Lacework, Cybereason ve Fuze gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Astronomer, Apache Airflow ile bilinen ve 1.3 milyar dolar değerlemeye ulaşmış önemli bir girişimdir. Andy Byron’un sektördeki yeri, vizyoner bir lider olarak kabul edilirken, son yaşanan olaylar nedeniyle kamuoyu ilgisi daha da artmıştır.

Andy Byron’un Eşi Kimdir

Eğitimci Megan Kerrigan Byron’la evlidir. Çiftin New York’ta birlikte yaşadığı ve iki çocuk sahibi olduğu biliniyor.

Peki Byron’a Ne Olmuştu

Astronomer CEO’su Andy Byron, şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot ile birlikte sahnedeki 'öpücük kamerasına' yakalandı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, izleyiciler yanındaki kadının eşi olmadığını fark edince ihanet iddiaları hızla yayıldı.

Sosyal medyada patlayan olayın ardından CEO'nun eşi Megan Kerrigan Byron'ın sessiz dijital hamleleri de dikkat çekti.