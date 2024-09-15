Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından devriye faaliyeti sırasında yaralı halde florya cinsi yavru kuş bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhafaza altına alınan yaralı kuş tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince; 14 Eylül 2024 tarihinde Yozgat sorumluluk sahamızda icra edilen devriye faaliyeti sırasında yaralı halde florya cinsi yavru kuş bulunmuştur. Ekiplerimizce muhafaza altına alınan yaralı kuş tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” şeklinde bilgi verildi.