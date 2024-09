Grup Başkanı Güler, Türkiye Buluşmaları kapsamında Kars'ta yaptığı konuşmada Yozgat’a yapılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) yatırımını dile getirdi.

Başkan Güler, yatırım değeri olarak 160 milyar lira büyüklüğe sahip olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT’nin şuanda seferde olduğunu ve millete hizmet ettiğini aktardı.

Güler, birçok alanda Türkiye'nin eskiye kıyasla adını çok üst düzey olacak bir büyüklükte atılım sergilediğini ve ekonomisini büyüttüğünü söyledi.

Başkan Güler, "Ülkemizin bundan sonraki dönemde de dünyada rekabetçi ve sürdürülebilir mahiyette bir ekonomik büyüklükle beraber kalkınma hamlelerini devam ettirmektedir. Bunlar kolay olmadı, zordu" dedi.

Güler, AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, "Şehir Buluşmaları"ndaki ana gayelerinin, siyasi partiler kanunu çerçevesinde 8. Olağan Kongre takvimini de başlatmak olduğunu söyledi.

Gelecek haftalardan itibaren ilçe ve il kongresinden sonra büyük kongrelerini gerçekleştireceklerini bildiren Güler, "Meclis'teki 1 yıllık dönem içerisinde milletin ihtiyacı olan 21 kanunu hayata geçirdik. Bu 21 kanun içerisinde özellikle sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik iyileştirmeler, önümüzdeki günlerde Kars'ta da başlayacak Aile ve Gençlik Bankasının fonunun kurulması, vergi düzenlemeleri, depreme hazırlık, kentsel dönüşüm kanun hazırlığı, Adalet Bakanlığımızın ve aziz milletimizin tarafsız, bağımsız yargı süreçlerinin daha kısa makul sürede tamamlanması ve adli yargılanma hakların destekleyici mahiyetteki yargı düzenlemeleri olmak üzere bugüne kadar toplam 21 kanunu aziz milletimizin hizmetine almış olduk. Ayrıca yaklaşık 52 çok önemli uluslararası sözleşmeyi de hayata geçirdik" diye konuştu.

“YOZGAT YHT AZİZ MİLLETİMİZE HİZMET EDİYOR”

Güler, yüksek hızlı tren teknolojisini Kars'a kadar getireceklerine dikkati çekerek, şunları ifade etti: "Yatırım değeri olarak 160 milyar lira büyüklüğe sahip olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Treni şu anda seferde ve aziz milletimize hizmet ediyor. Hizmete girdiği 26 Nisan 2023'ten bugüne kadar 1 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı gerçekleştirildi. Devamında inşallah bu teknolojiyi Erzincan-Erzurum-Kars'a kadar da getireceğiz. Tabii bu sadece ulaştırma ağında değil, altyapıdan üstyapıya kadar, eğitimden, sağlıktan, savunma sanayinden, turizmden birçok alanda Türkiye eskiye kıyasla adını çok üst düzey olacak bir büyüklükte bir atılım sergilemiş ve ekonomisini olağanüstü büyütmüş. Ülkemizin bundan sonraki dönemde de dünyada rekabetçi ve sürdürülebilir mahiyette bir ekonomik büyüklükle beraber kalkınma hamlelerini devam ettirmektedir. Bunlar kolay olmadı, zordu."

AK Parti'nin kuruluşuyla beraber ülkede çıkarlarını ve menfaatlerini devam ettirmek isteyen belli güç odaklarının sürekli engellemeleri ve AK Parti aleyhindeki faaliyetleriyle karşı karşıya geldiklerine değinen Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlı duruşlarını hiçbir zaman bozmadıklarını belirtti.

Güler, muhalefetin hizmet yapamadığını ve sadece eleştirdiğini aktararak, "En basit bir belediye hizmetini bile yapmaktan aciz olan, düşünün 25-30 yıldır siz İzmir gibi Ege'mizin göz bebeği bir ilimizi, büyükşehrimizi yönetiyorsunuz. Şu anda İzmir Körfezi atık suların, evsel atıkların ve kanalizasyonların yüzde 95'i arıtılmadan doğrudan boca edildiği bir alan haline gelmiş. Bilim Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle beraber bir inceleme yaptı, orada balıkların yaşamasının imkansız olduğunun raporunu hazırladılar. Raporda sıfır oksijen vurgusu yapıldı. Adeta İzmir’in körfezi bir foseptik çukuruna dönmüş diye rapor hazırladılar. Bu raporu gören bir insanın, idarecinin, yöneticinin normalde ne yapması lazım? Önce özür dilemesi, sonra da atık su arıtma tesisine aktarılan belediye bütçesini açıklaması lazım" ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyeler her şeyi vadettiniz buyurun hizmet edin, biz de alkışlayalım, buyurun" ifadesini kullanan Güler, sözlerini şöyle tamamladı: "Ama yok ama sadece sözde eleştirmek, hiçbir şey beğendiremezsiniz. Yani geçmiş yıllarda bu ülkenin hafızasında neler yer aldığını çok iyi biliyorsunuz. O gün Meclis'te tabii gündem olunca bir genel başkan çıktı çok da fazla böyle anlatmak istemezdim ama 'efendim geçmişte işte dedi Türkiye'de her şey güllük gülistanlık, her şey çok iyi' dedi, devletin hizmeti varmış falan diye açıklama yaptı. Ben de sadece size bir dönemi değil 1 yılı anlatayım dedim. İşte Erzincan Başbağlar, Sivas'ın 2 Temmuz ve 5 Temmuz'un yer aldığı yılı anlatayım dedim. 1993 karanlık bir yıl, o zaman yargı, Anayasa Mahkemesi, askerler, polisler neredeymiş anlatalım dedim ya. Anlattık çok zorlarına gitti.

Bazen bu muhalefete 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür', çabuk unutur hatırlattınız mı zoruna gidiyor, 'geçmiş geçmişte kaldı' diyor, çünkü mahcuplar. Şu anda muhalefet olarak çıkan eleştirilerinin hepsi 93'lü yıllarda oradaydı. Neler yaşandığını, bu millete neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. 93 yılında çok önemli bir gazeteci öldürülüyor, Uğur Mumcu. Çok önemli hizmetler yapmış, ülkemizde Maliye Bakanımız Adnan Kahveci öldürülüyor. Jandarma Genel Komutanımız Eşref Bitlis Paşa öldürülüyor, 8. Cumhurbaşkanımız şu anda bile muamma zehirlendi mi, başka bir şey mi oldu rahmetli Turgut Özal öldürülüyor. Çok kısa bir zaman geçiyor Elazığ-Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristler 33 kişiyi şehit ediyor, kısa bir süre sonra Madımak olayları oluyor. Bu yıllar güzelmiş, bu yılda kaç karakol basılmış? 700'e yakın sivil ve askerimiz şehit edilmiş. Bunu hatırlattık diye zorlarına gitti, hatırlatmaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti'nin Kars milletvekili Adem Çalkın, Ardahan milletvekili Kaan Koç, Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, Erzurum milletvekili Abdurrahim Fırat, Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, MKYK üyeleri Ahmet Arslan, Burhan Çakır, Sümeyye Esenyel ve AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile partililer katıldı.