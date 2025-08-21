Jandarmadan Doğa Denetimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sarıkaya ve Çayıralan ilçeleri arasındaki ormanlık alanlarda anız yangınlarına karşı denetim yaptı. Çayıralan’daki gölette ise su ürünleri ve yaban hayatı için koruma faaliyeti yürütüldü.

Ormanlık Alanlar Kontrol Edildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte sahada denetim gerçekleştirdi. Sarıkaya ve Çayıralan ilçeleri arasında yer alan ormanlık bölgeler ile tarım arazileri, anız yangınlarına karşı kontrol edildi.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyahyasaray Göleti’nde de su ürünleri ve yaban hayatının korunmasına yönelik önleyici kolluk faaliyeti icra edildi.