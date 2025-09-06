Yozgat’ta yük taşımacılığı yapan araçlar jandarma ekipleri tarafından denetlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Beyvelioğlu köy yolu üzerinde yük taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında şoförlerin izin verilen çalışma süreleri, araçların arka tampon koruyucu demiri, yetki belgeleri, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporları, kantar fişleri ve sevk irsaliyelerini, hız ve takograf çıktıları ile gabari yüksekliğini kontrol etti.

Denetim sonucunda sürücülere eksiklikler ve kurallara uyum konusunda gerekli uyarılar yapıldığı bildirildi.