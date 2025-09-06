Grup Meydan Taraftarlar Derneğinden Bozokspor ve Düzcespor karşılaşması öncesinde uyarısı ve destek çağrısı yapıldı.

Bozokspor taraftar grubu Grup Meydan, deplasmanda oynanacak maç öncesinde taraftarlara çağrıda bulunarak disiplinli ve coşkulu destek verilmesini istedi.

Grup Meydan’dan yapılan açıklamada, Yozgat, Ankara, İstanbul, Bolu ve Marmara bölgesinden gelecek taraftarlardan siyah tişört ile maça gelmeleri ve tribünde taşkınlık, küfür veya olumsuz davranışlardan kaçınmaları istendi. Açıklamada, “Maça ailesiyle gelecek taraftarlarımız var, bunu dikkate alarak hassas davranalım. Kulübümüze zarar verecek hareketlerden kaçınalım.” ifadeleri kullanıldı.

Maçın başlamasıyla birlikte, aralarından yeni ayrılan Rezzah kardeş için bir dakikalık sessizlik yapılacağı duyuruldu. Taraftarların tribün liderlerinin yönlendirmesi doğrultusunda tezahürat etmesi ve bireysel tezahüratlardan kaçınması istendi.

Grup Meydan açıklamasında, kulüp başkanı Alparslan Akyüz’ün verilen rapor doğrultusunda transferleri tamamladığı ve hedefin şampiyonluk olduğu vurgulandı. Taraftarlar, teknik direktör Hakan Karaca ve oyunculara söz sırasının geldiğini belirtti.

Açıklamada, “Alparslan Akyüz başkan heyecanlı, yönetim heyecanlı, biz taraftarlar heyecanlıyız. Sıra sizde, tüm şehir mutlak galibiyet istiyor” ifadeleri kullanıldı.