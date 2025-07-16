Van’a gitmişken Van Kalesi, Hoşap kalesi, Çavuştepesi Kalesi ve Ayanis Kalesine çıkmayı unutmayın.

Van mutfağında, Van balı, süt kaymağı, yayık tereyağı, otlu peynir, beyaz peynir, murtuğa ve kavut gibi birbirinde lezzetli tatmayı unutmayın.

Doğu Anadolu bölgesinde olan Van nüfüs bakımından kalabalık illerden biri. Van’a gitmek için tercih edeceğiniz ulaşım aracı Türkiye’nin hangi şehrinden nasıl gideceğiniz değişiklik gösterebilir. Peki, Yozgat’tan ulaşım nasıldır?

Özel aracınız ile gidecekseniz ise, (954,1 km) D200/E88 üzerinden 12 saat 25 dakika gibi bir süre zarfında ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu yolculuk süreci yolun trafik durumuna göre değişiklik göstere bilinir.

Otobüs ile yolculuk yapacaksanız ise, 11 saat 30 dakika gibi bir süre zarfında yolculuk yapıla bilinir. Ortalama bilet fiyatı 1 bin 700 TL olarak sunulmaktadır.