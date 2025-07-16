Özellikle yaz aylarında memleket ziyareti, tatil ya da iş amaçlı seyahat planlayanlar bu iki şehir arasındaki mesafe ve yol durumunu araştırıyor.

Yozgat ile Hatay arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 500 ila 520 kilometre arasında değişiyor. Tercih edilen güzergâh ve ulaşım şekline göre bu mesafe farklılık gösterebiliyor.

Karayolu ile Yozgat-Hatay arası kaç saat

Özel araçla seyahat edenler için Yozgat’tan Hatay’a ulaşım süresi ortalama 7 ila 8 saat sürüyor. Trafik yoğunluğu, mola süreleri ve tercih edilen rota bu süreyi etkileyebilir.

Güzergâh Bilgisi:

Yozgat’tan Hatay’a gitmek isteyen sürücüler genellikle şu güzergâhı tercih ediyor:

Yozgat → Kayseri → Kahramanmaraş → Gaziantep → Hatay

Alternatif Güzergah

Alternatif olarak bazı sürücüler Adana üzerinden de Hatay’a ulaşabiliyor. Bu güzergâh mesafeyi bir miktar uzatsa da yol durumu açısından zaman zaman tercih edilebiliyor.

Otobüsle Ulaşım

Yozgat ile Hatay arasında düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Otobüs yolculuğu genellikle 9 ila 10 saat sürmekte. Firmalara ve durak sayısına göre bu süre uzayabiliyor.

Yozgat ile Hatay arasındaki mesafe yaklaşık 510 kilometre olmakla birlikte, kara yolu ile yapılan seyahatlerde 7 ila 10 saatlik bir ulaşım süresi söz konusu. Seyahat öncesinde hava ve yol durumu kontrollerinin yapılması, güzergâh planlaması açısından da önem taşıyor.