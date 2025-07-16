Alım, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan tapu sahiplerine kritik uyarı: 45 gün içinde yapmayan araziyi kaybedecek
Bakanlıktan tapu sahiplerine kritik uyarı: 45 gün içinde yapmayan araziyi kaybedecek
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Başvurular yalnızca https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alımı (3)

BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

Alım yapılacak birimler, kadrolar ve özel şartlar şu şekilde:

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı: 1 Araştırma Görevlisi. ALES 70 (Sayısal), YDS en az 50. İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri / Yaşlı Bakım Programı: 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Tıbbi Biyokimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve akademik çalışması olmak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alımı (4)

Rektörlük / Ortak Dersler (Müzik): 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sözel-Eşit Ağırlık), YDS en az 50. Müzik Eğitimi lisans, tezli yüksek lisans ve doktora mezunu olup, flüt alanında çalışmaları olmak.

Yozgat Meslek Yüksekokulu / Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Elektronik Teknolojisi Programı: 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu, anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve ders verme tecrübesine sahip olmak.

Yozgat Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Büyük Veri Analistliği Programı: 2 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). İlgili mühendislik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun, tezli yüksek lisans yapmış ve büyük veri alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Alımı (1)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Temmuz 2025

Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2025

Ön Değerlendirme Tarihi: 21 Temmuz 2025

Sınav Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 31 Temmuz 2025

Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar yalnızca tek bir kadroya başvurabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/

Son başvuru tarihi bugün.

Muhabir: Hasan Toygar Avcı