Alım, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Başvurular yalnızca https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

Alım yapılacak birimler, kadrolar ve özel şartlar şu şekilde:

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı: 1 Araştırma Görevlisi. ALES 70 (Sayısal), YDS en az 50. İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri / Yaşlı Bakım Programı: 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Tıbbi Biyokimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve akademik çalışması olmak.

Rektörlük / Ortak Dersler (Müzik): 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sözel-Eşit Ağırlık), YDS en az 50. Müzik Eğitimi lisans, tezli yüksek lisans ve doktora mezunu olup, flüt alanında çalışmaları olmak.

Yozgat Meslek Yüksekokulu / Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Elektronik Teknolojisi Programı: 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu, anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve ders verme tecrübesine sahip olmak.

Yozgat Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Büyük Veri Analistliği Programı: 2 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). İlgili mühendislik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun, tezli yüksek lisans yapmış ve büyük veri alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Temmuz 2025

Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2025

Ön Değerlendirme Tarihi: 21 Temmuz 2025

Sınav Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 31 Temmuz 2025

Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar yalnızca tek bir kadroya başvurabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/

Son başvuru tarihi bugün.