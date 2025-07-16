Alım, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Başvurular yalnızca https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR
Alım yapılacak birimler, kadrolar ve özel şartlar şu şekilde:
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı: 1 Araştırma Görevlisi. ALES 70 (Sayısal), YDS en az 50. İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri / Yaşlı Bakım Programı: 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Tıbbi Biyokimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve akademik çalışması olmak.
Rektörlük / Ortak Dersler (Müzik): 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sözel-Eşit Ağırlık), YDS en az 50. Müzik Eğitimi lisans, tezli yüksek lisans ve doktora mezunu olup, flüt alanında çalışmaları olmak.
Yozgat Meslek Yüksekokulu / Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Elektronik Teknolojisi Programı: 1 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu, anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve ders verme tecrübesine sahip olmak.
Yozgat Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Büyük Veri Analistliği Programı: 2 Öğretim Görevlisi. ALES 70 (Sayısal). İlgili mühendislik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun, tezli yüksek lisans yapmış ve büyük veri alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Temmuz 2025
Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2025
Ön Değerlendirme Tarihi: 21 Temmuz 2025
Sınav Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 31 Temmuz 2025
Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar yalnızca tek bir kadroya başvurabilecek.
Detaylı bilgi ve başvuru için: https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/
Son başvuru tarihi bugün.