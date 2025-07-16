Üzümoğlu 1 Mart 1994’de İstanbulda dünyaya geldi. Türk oyuncudur. Fotoğrafçılık alanında da kendini geliştirmiştir. Oyuncular Sendikası'nda yönetim kurulu üyesidir.

2 Nisan’da Üzümoğlu da dahil içerisinde 21 kişinin de olduğu sosyal medyadan tüm ticari faaliyetlerin durdurulması için ‘boykot' çağrısında bulunarak yapılan soruşturma tamamlandı.

Serbest Bırakıldı

Üzümoğlu, adliye sonrasında yaptığı açıklamada, “Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda da protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, sözümüzü, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.