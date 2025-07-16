Sertaç Taştelen, 1983 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi İşletme bölümü mezunu. Yedi sene boyunca Dubai ve Singapur’da E&Y’da çalışan Taşdelen, Dubai’de beş̧ fotoğraf sergisi yapmış̧, gelirinin tamamını ise bağışlamış̧.

Hayatının çoğunu yurt dışında geçiren Taşdelen, “Ortadoğu ve Balkanların En Yakışıklı Türkü” başlığı altında tandı.

İş hayatına paralel olarak, Çöllerde safari, dalgalarda sörf, ayrıca fitness ve daha birçok spor ile iç içe yaşayana Taşdelen, Dünyanın önemli markaları için kamera karşısına gecen Sertaç Taşdelen podyumda yer almış̧, dev billboardların marka yüzü̈ oldu.

Girişimcilik Kariyeri

Dubai’den Singapur’a transfer edileceği zaman arkadaşlarının “şimdi bizim falımıza Binnaz Hanım bakmayacak mı?” diye sorması üzerine falları Whatsapp’tan annesine göndermesi ile girişimcilik dünyasına merhaba dedi.

Bu “online” yorumlamadan çok memnun kalan arkadaşları kendisine ilham oldu ve bunun üstüne Sertaç, annesine doğum günü̈ hediyesi olarak bir blog açmış̧ işleri ileri seviyeye taşımış.

Bir süre sonra gelen taleplere yetişememelerin üstüne yeni yorumcular siteye dâhil edilmiş.

Artan yorumcu profillerinin yanı sıra kahve falına tarot, astroloji, iskambil, el falı ve rüya yorumları da eklenmiş.

Şok İddia! Soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.

Sertaç Taşdelen’e gözaltı kararı verildi.

Taşdelen'e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.