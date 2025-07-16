Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, havalimanlarındaki yakıt ikmali operasyonlarındaki hisselerini THY Opet'e devrediyor.

2006’da Başlayan Ortaklık Sona Erdi

2006 yılında BP, Shell ve Mobil Oil Türk arasında imzalanan “Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi” ile hayata geçirilen iş birliği, Türkiye’de havacılık yakıt ikmali alanında önemli bir ortaklık olarak öne çıkmıştı. Ancak BP’nin sektörden çıkmasının ardından, Shell de 2008’den bu yana sürdürdüğü ortaklıktaki hisselerini devretme kararı aldı.

Shell'in hisselerini ön alım hakkı sahibi olan THY Opet’e devretmesiyle birlikte, Antalya, Bodrum-Milas ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını kapsayan operasyonlardaki ortaklık resmen sona erdi. Devir işlemleri resmi kurumlarca onaylanırken, söz konusu havalimanlarındaki havacılık yakıt ikmali operasyonları tamamen THY Opet yönetimine geçti.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’deki havacılık akaryakıt operasyonlarında dengeler yeniden şekilleniyor. Sektör temsilcileri, bu hamlenin THY Opet’in pazardaki etkinliğini artıracağını belirtiyor.