Sarıkaya Belediyesi, mülkiyetine ait toplam 54 adet taşınmazı satışa çıkarıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45, 46 ve 47. maddeleri gereğince açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı binasında, Belediye Başkanı odasında encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler ise şu şekilde sıralandı:

Müracaat dilekçesi (Belediye İhale Birimi’nden temin edilecek),

İkametgâh ilmühaberi,

Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (250 lira),

Vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname,

Her taşınmaz için ayrı ayrı yatırılacak geçici teminat makbuzu,

Belediye’den alınacak, su ve vergi borcu bulunmadığına dair yazı.

Belediye yetkilileri, ihaleye ilişkin ilan, şartname ve diğer belgelerin mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Birimi’nde görülebileceğini bildirdi. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ve Belediye Encümeni’nin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu duyuruldu.

Satışa çıkarılan taşınmazlar; Şekerpınar, Fatih, Ilısu (Yenidoğan), Yenidoğan (Fevziçakmak) ve Karşıyaka mahallelerinde yer alıyor. Alanları 319 metrekareden başlayıp 18 bin 544 metrekareye kadar değişen taşınmazların muhammen bedelleri 479 bin lira ile 74 milyon lira arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri ise taşınmazların değerinin yüzde 3’ü oranında belirlendi.

Detaylı bilgi ve ihale şartnamesine Sarıkaya Belediyesi İhale Birimi’nden ulaşılabileceği bildirildi.