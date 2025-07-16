Davinson Sánchez Mina 12 Haziran 1996 yılında dünyaya geldi. Süper Lig kulübü Galatasaray ve Kolombiya milli takımında stoper da yer alan profesyonel futbolcudur. 2017 yılında Tottenham'a yaklaşık 42 milyon bonservis bedeliyle transfer kulüp tarihinde rekor yapmıştır. Davinson Sánchez ve eşi Daniela'nın erkek çocuğu vardır.

2016-2017 sezonunda Ajax formasıyla 46 resmi maçı sürdüren Kolombiyalı stoper, gol yollarında da etkili performans uyguladı. 6 gol imza attı.

18 Maçta Görev Sürdürdü

Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, geçen sezon Premier Lig’de Tottenham formasıyla 18 maça çıktı.