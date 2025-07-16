Erken emeklilikte "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) kapsamı dışında kalan sigortalılar için çeşitli avantajlar sunuluyor. 3600 günle kısmi emeklilik, yaş şartı olmaksızın engelli emekliliği, doğum ve askerlik borçlanmaları gibi uygulamalarla emeklilik süreci hızlandırılabiliyor.

SGK tarafından özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için önemli kriterler belirlendi. Kadın çalışanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamladıklarında 58 yaşında, erkekler ise aynı prim ve sigortalılık şartlarıyla 60 yaşında emekli olabiliyor. 1999 sonrası sigorta girişlerinde ise yaş şartları kademeli olarak yükseliyor.

%40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar için yaş koşulu kaldırıldı. Bu vatandaşlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü tamamladıkları takdirde, yaşa bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik başvurularında Engelli Sağlık Kurulu Raporu sunulması zorunlu tutuluyor.

Kadınlara Doğum Borçlanmasıyla Ek Avantaj

Kadın sigortalılara doğum borçlanması hakkı tanındı. Her çocuk için 720 gün olmak üzere, toplamda üç çocuk için 2160 güne kadar borçlanma yaparak eksik prim günlerini tamamlayabilme imkânı sağlanıyor. Bu uygulama, emeklilik yaşını düşürerek erken emeklilik fırsatı sunuyor.

Malulen emeklilik için ise en az %60 oranında sağlık kaybı ve çalışma gücü kaybı aranıyor. Ayrıca en az 10 yıl sigorta süresi ile 1800 prim gününün tamamlanması gerekiyor. Bakım ihtiyacı olan kişiler için 10 yıl sigortalılık şartı esnetilebiliyor.

Askerlik Borçlanmasıyla Emeklilik Yaşında İndirim

Sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik süreleri, prim gününü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sigorta başlangıcını da öne çekerek emeklilik yaşının geriye çekilmesine olanak sağlıyor. Bu imkan özellikle 1995-2015 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Bu dönemde işe başlayanlar için;

Doğum ve askerlik borçlanması

Malulen ve engelli emekliliği

3600 prim günüyle kısmi emeklilik

gibi farklı erken emeklilik yolları mevcut. Bu haklardan faydalanmak isteyen vatandaşların SGK’nın sunduğu çevrimiçi “Ne Zaman Emekli Olurum” hizmeti üzerinden bireysel hesaplamalarını yapmaları ve detaylı bilgi için SGK il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

Milyonlarca sigortalı için erken emeklilik kapısını aralayan bu gelişmeler, özellikle EYT dışında kalan çalışanlar için büyük önem taşıyor. SGK’nın sunduğu imkanları yakından takip etmek ve haklar konusunda bilinçlenmek, emeklilik planlamasında avantaj sağlayacak.