Faruk Mıstaçoğlu, Omix markasının sahibi ve aynı zamanda aynı zamanda Çin merkezli OPPO markasına ait akıllı telefonlarının üretimini gerçekleştiriyor.

Hayatına dair bilgi yoktur.

Ünlülerden Tepki

Birçok ünlü isim korku dolu anları sosyal hesaplarından teknenin alevler ve dumanlar içindeki görüntülerini paylaştılar.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Türkbükü mahallesinde cumartesi günü motoryat çıkan yangınla alevlere teslim olmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yangının çıkış nedeni ile ilgili de inceleme başlatılmıştı. Yangında alevlere teslim olan lüks motoryatın, Mıstaçoğlu Holding yöneticisi Faruk Mıstaçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

Teknede Olanlar

Teknede Mıstaçoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu'nun ağabeyi Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu'nun ortaya çıktı.

Soruşturma Başlatıldı

Teknede çıkan yangın sonucu, Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.