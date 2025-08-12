Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Çandır’da sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek, Kaymakam Muammer Oğuzhan Yüce ve Belediye Başkanı Ertan Eroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Çandır Kaymakamı Yüce ile ilçenin sağlık alanındaki hizmetleri ve ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulunan Karaarslan, ardından Çandır Belediye Başkanı Eroğlu’nu ziyaret etti. Karaarslan, misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Yüce ve Başkan Eroğlu’na teşekkür etti.

Kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Çandır İlçe Devlet Hastanesine geçen Karaarslan’a, Başhekim Uz. Dr. Ali Aydoğdu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Bekir Özgüleşir eşlik etti.

Hastanenin kapalı ve açık alanlarını gezerek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Karaarslan, personel ve hastalarla bir araya geldi. Hastane çalışanlarına başarılar dileyen Karaarslan, acil serviste tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Hastanenin fiziki şartları ve hizmet kalitesinden memnuniyet duyduğunu belirten Karaarslan, “Bizler hizmet için buradayız. Vatandaşlarımıza sağlık alanında kalite, konfor ve ulaşılabilirlik sağlamak için mücadele veriyoruz. 1993 yılında ilk görev yerim olarak 3 yıl burada hekimlik yaptım. Çandır ve Çandır halkı benim için çok önemli ve değerli. Bu tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.