Ankara’nın Sincan ilçesinde gerçekleşen olayda bir kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı iki yayayı ezerek yaraladı.

Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Fırat Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, alkollü olduğu öne sürülen kamyonet şoförü iki yaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ilerlemesi halinde kamyonet sürücüsü, iki kişiyi ezerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.