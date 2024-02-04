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Yozgat 1’inci Amatör Ligi B grubunda yer alan Yozgat İl Özel İdarespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Sorgun 1071 Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Sorgun İlçe Stadında oynanan müsabakada kırmızı sarılı ekip rakibini 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

Maç sonunda bir açıklama yapan Yozgat İl Özel İdarespor Kulübü Başkanı Ramazan Daşdan, “Öncelikle bizlere her konuda yardımcı olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sorgun 1071 Spor Kulübü ile deplasmanda oynadığımız maçta her şeyini ortaya koyan ve 2-1 galip gelip bizleri onurlandırarak namağlup yoluna devam eden oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Ara transferde yaptığımız hamleler ve mevcut oyuncu grubumuzla birlikte daha da güçlendiğimizi görüyoruz. Takıma yeni katılacak olan arkadaşlarımızda olacak inşallah. Yozgat Amatör Kulüplerine buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Oyuncu transferleri konusunda bir dayanışma ortamı olması hepimizin işini kolaylaştırır. Geçen yıldan örnek verecek olursak kadromuzda sadece iki oyuncu kalmıştı, ayrılmak isteyen tüm oyuncuları sorunsuz yolladık kulüplerine tüm Amatör Kulüp yöneticilerine sesleniyorum; oyuncuların işlerini kolaylaştıralım. Huzurlu olacağına, başarılı olacağına inandığı kulüplerde oynasınlar. Engel olmayalım, destek olalım. Tüm kulüplerde olduğu gibi maddi açıdan bizde bazı zorluklar yaşıyoruz. Kurumumuzu en güzel şekilde temsil etmek, oyuncu grubumuza bazı sıkıntılarında yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Buradan tüm kulüplerimize, tüm futbolcularımıza, değerli başkanlarımıza sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.