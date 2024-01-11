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İl Müftüsü Ali Gülden, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda yatılı kalan farklı liselerden öğrencilere “Gençlik Sohbetleri” adı altında başlatılan programın ilkinde öğrencilerle bir araya geldi.

Din görevlisi Bekir Savaş'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası öğrencilere hitap eden Müftü Gülden, Gençliğin önemi ve iyi değerlendirilmesi ve hayatımızdaki öncelikler üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.), ashabının hayatı ve güncel örneklere değinerek bir sohbet gerçekleştirdi.

Müftü Gülden yaptığı açıklamada, "Kıymetli gençler!, Nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi bilen bireyler olmalısınız. Bu dönemde, inanç başta olmak üzere her konuda temelleri iyi atmalısını ki hayat ve ahiret binanız sağlam ve güvenli olsun. Bu da ancak Yüce dinimizin ortaya koyduğu ölçülere sarılmakla mümkündür. Hayatınız boyunca Kur’an ve Sünnet yolundan ayrılmadan İstikamet üzere olunuz" ifadelerini kullandı.

Sohbet programına İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yurt Müdürü İzzet İkiz, Hz. Osman Camii İmam Hatibi Bekir Savaş ve öğrenciler katıldı. Pansiyon sohbet programları farklı konuklarla iki hafta bir olacak şekilde planlandı.