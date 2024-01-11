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Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, ilçede yeni işyeri açan esnafları ziyaret etti.

Aydoğmuş, Mehmet Yıkılmaz ve Talip Demirbilek kardeşlerin yeni açtığı Oto Galeri işyerini, berber işyeri açan İbrahim Pekmez ile Zirai ilaç ve Aletler satış bayii işyeri açan Ziraat Mühendisi Samet Yiğit'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Aydoğmuş, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, bir bölgenin gelişmesinin ve büyümesinin esnafın, çiftçinin, işçinin, imalatçının ve sanayicinin güçlenmesiyle mümkün olacağını söyledi.

İlçe ekonomisinin canlanması ve büyümesi için esnafın yanında olacaklarını belirten Aydoğmuş, şu ifadelere yer verdi: "Biz, her zaman esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin ve imalatçı sanayicimizin yanında olacağız. İlçemizin ekonomisine büyük katkı sağlayan oto galerici esnafımızın karşılaştığı ikinci el otomobil ve traktör satışındaki zorlukları biliyoruz. Bu nedenle ilçemizde daha düzenli, daha profesyonel ve güçlü bir pazar ağı oluşturmak adına, oto galerici esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak Oto Galericiler Sitesi'ni kuracağız. Bu sayede ilçemizin dışından gelecek esnafları da ilçemize çekecek, bölgenin ticaretine katkıda bulunacak bir adım atacağız."

Aydoğmuş ayrıca ilerleyen günlerde ilçeye bir organize sanayi bölgesi kazandıracaklarını belirttiği vizyon projelerini açıklayacağını da ifade etti.