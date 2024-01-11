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Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından düzenlenen Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bolattaş Gürbüz’ün “Kardeşler Arası İlişkiler” konulu seminerini anneler ilgiyle dinledi.

Bir buçuk saat süren seminerde kardeşler arası ilişkileri güçlendirmek, kardeşler arası ilişkileri etkileyen etmenler, kardeşler arası ilişkilerde anne ve baba tutumlarının önemi ve öneriler paylaşıldı. Ebeveynlerle etkileşimli şekilde gerçekleştirilen eğitimin sonunda ebeveynlerin soruları yanıtlandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bolattaş Gürbüz’e verdiği bu eğitimden dolayı teşekkür etti ve ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu konularda verilen bu eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek kendisine başarılar diledi.