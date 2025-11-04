Yozgat İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısı ikinci oturumu, Meclis Başkanı Adnan Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 2 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, Sorgun ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yapılması planlanan Kırsal Turizm Tesisi hakkında hazırlanan rapor meclise sunuldu.

Meclise sunulan “İlimiz Sorgun ilçesi Bağlarbaşı köyünde tapunun 126 ada, 3 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar üzerine yapılması planlanan EKO – Turizm (Kırsal Turizm Tesisi) yapılması için hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin, İmar Kanunu 8/b maddesi Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddesince görüşülmesi hakkında İl Özel İdaresinin 24 Ekim 2025 tarih ve 54632 sayılı yazısı ve dosyanın görüşülmesi” maddesi meclis üyelerince değerlendirilerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, “Boğazlıyan ilçesi Yukarı Mahallesinde tapunun 110 ada 20 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 179 m2 alana sahip taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ve İl Özel İdaresince hazırlanacak satış şartnamesi hükümleri çerçevesinde satış yapılması hakkındaki İl Özel İdaresinin 1 Ekim 2025 tarih ve 53752 sayılı teklif yazısı ve ekleri üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15 Ekim 2025 tarihli raporun görüşülmesi” maddesi meclise sunuldu.

Rapor, Komisyon Başkanı Ümit Şahbaz tarafından meclise sunuldu. Raporda: “İl Genel Meclisinin 15 Ekim 2025 tarihinde yapmış olduğu birleşim toplantısında, Genel Meclisin 245 sayılı kararında, İlimiz Boğazlıyan ilçesi Yukarı Mahallesinde tapunun 110 ada, 20 parselinde kayıtlı bulunan arsa vasıflı 179,00 m2 alana sahip taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (f) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yozgat İl Özel İdaresince hazırlanacak satış şartnamesi hükümleri çerçevesinde satış yapılması hakkındaki İl Özel İdaresinin 01.10.2025 tarihli ve 53752 sayılı teklif yazısı ve ekleri komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz 15 Ekim 2025 tarihinde komisyon Başkanı Ümit Şahbaz Başkanlığında, Başkan vekili Adem Ateş, üyeler Erkan Eroğlu, Ferhat Fidan, Metin Toy ve Arslan Bozkurt'un hazır bulunmasıyla toplandı.

Yapılan inceleme neticesinde;

İlimiz Boğazlıyan ilçesi Yukarı Mahallesinde tapunun 110 ada, 20 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 179,00 m2 alana sahip taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (f) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri ve İl Özel İdaresince hazırlanacak satış şartnamesi hükümleri çerçevesinde satış yapılması İl Özel İdaresinin 01.10.2025 tarih ve 53752 sayılı teklif yazısıyla istenmektedir.

Boğazlıyan ilçesi Yukarı Mahallesinde tapunun 110 ada, 20 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 179,00 m2 alana sahip taşınmazın belirli bir kısmının önünden geçen belediyenin yapmış olduğu yola gittiği görüldüğünden, yola giden kısmın hesaplanarak yola terkin işlemlerinin yapılması ve geri kalan kısmın da İl Özel İdaresinin kaynak ihtiyacının karşılanması ve yatırımların finansmanlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresince hazırlanacak satış şartnamesi hükümleri çerçevesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (f) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca satış işlemlerinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.