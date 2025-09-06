Anahtar Parti kurucularından Orhan Kayhan, Genel Başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı’ndan Genel Başkan Yardımcılığı atamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı, Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi ve Yozgat’ta partinin temellerini atan Kurucu İl Başkanı Av. Orhan Kayhan’ın Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinden büyük onur duyduklarını açıkladı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kayhan’a yeni görevinde başarılar dilendi. Açıklamada ayrıca, “Bu önemli görevin hem partimize hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.