Sağanak yağış, kara yollarında 2 can aldı. Kısa zamanda etkisini artıran yağmur, 5 ayrı kazaya sebep oldu. 2 ölü, 15 yaralı

Yoğun sağanak yağış trafikte felakete yol açtı. Aynı gün içinde gerçekleşen 5 ayrı kazada 2 kişi hayatını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, trafik güvenliğini olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle aynı güzergahta 3’ü zincirleme olmak üzere 5 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kazalar, otoyolun hem İstanbul hem de Ankara yönlerinde farklı noktalarda gerçekleşti. Kaynaşlı-Üçköprü, Bataklı-Çiftlik, Büyük Melen, Elmacık ve Yeşilyayla mevkilerinde meydana gelen kazalara, aralarında yolcu otobüsleri, tırlar, minibüsler, kamyonetler ve otomobillerin bulunduğu toplam 33 araç karıştı.