AK Parti Yozgat İl Başkanı Avukat Hasan Kandemir, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, bir süredir Yozgat kamuoyunu meşgul eden Bilim Teknik Kolejinin kapatılmasıyla ilgili Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan’a açıklama yaptı.

Kapanan Okuldan Mahkeme Kararından Sonra Bilgimiz Oldu!

Geçtiğimiz günlerde kapatılan Yozgat Bilim Teknik Koleji ile ilgili konuşan Kandemir, okulun kapatılmasıyla ilgili süreçten idare mahkemesi kararından sonra haberdar olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Yozgat merkezde bulunan devlet destekli organize sanayi bölgesi okulu olan Özel Yozgat Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kapatılması ile ilgili süreçten, Ankara İdare Mahkemesi kararından sonra bilgimiz oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, devamsızlıkların silinmesinden dolayı okula 2019 ve 2024 yıllarında idari para cezası vermiş ve okul idaresi bu cezaları ödemiş. Okul yönetimi cezalar kendilerine tebliğ edildikten ve cezaları ödedikten sonra hukuki süreci başlatmamıştır. Bakanlık, 2019 ve 2024 yıllarındaki üst üste verilen iki idari para cezasından dolayı okula geçtiğimiz ağustos ayında kapatma yazısı göndermiştir. Kapatma kararı üzerine okul idaresi Yozgat İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebinde bulunuyor fakat mahkeme bu talebi reddediyor. Sonrasında bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi de Yozgat’ın kararını onamıştır. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin kararından sonra durumdan bilgimiz oldu.”

Okulun Kapatılma Sürecini Başka Şahıslardan Öğrendik!

Okulun kapatılmasıyla ilgili süreci başka şahıslardan öğrendiklerini ifade eden Kandemir, AK Parti yönetimine ve milletvekillerine herhangi bir şekilde bilgi verilmediğini ifade ederek sözlerine devam etti:

“Okulun kapatılması süreciyle ilgili okul yönetiminin milletvekillerimizden ve AK Parti il başkanlığımızdan herhangi bir talepleri veya müracaatları olmamıştır. Bu süreçten sonra hukuki anlamda yapacak bir şey kalmamıştır. Önceden bilgimiz olsaydı hem Yozgatlı bir hukukçu hem de siyasetçi olarak elimizden geleni yapardık. En azından 267 öğrencinin ve velilerinin mağduriyetinin önüne geçmek için Yozgatlı olarak elimizden geleni yapardık. Bizim önceliğimiz burada meslek lisesi diploması için eğitim gören yüzlerce öğrencinin ve ailelerinin mağduriyetinin önlenmesidir. Fakat siz de hak verirsiniz ki hukuki süreç tamamlandıktan sonra yapacak bir şey kalmamıştır.”