Aydoğmuş, mesajında 15 Temmuz’un milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu vurgularken, darbe girişiminin ardından ortaya çıkan mağduriyetlere de dikkat çekti.

“Milletimiz O Gece Destan Yazdı”

Aydoğmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz, 40 yıl boyunca devletin kılcal damarlarına sızan bir ihanet şebekesinin, milletin iradesine ve özgürlüğüne kast ettiği kara bir gecedir. O gece, sokaklarda can veren yiğitlerimizin, tanklara gövdesini siper eden kahramanlarımızın yazdığı destan; bu toprakların bağımsızlık aşkının ve milletimizin asil duruşunun en büyük kanıtıdır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

“Milletin Vicdanında Kanayan Bir Yaradır”

Aydoğmuş, darbe girişiminin ardından yaşanan mağduriyetlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “15 Temmuz’un ardından oluşan adalet arayışları ve kırık kalpler milletimizin vicdanında hâlâ kanayan bir yaradır. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak, sadece o geceyi anmakla değil; adaleti her bir vatandaş için tesis etmekle mümkündür. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, kırgınlıkları onarmak ve haklıya hakkını teslim etmek bu milletin geleceğine bırakacağımız en büyük mirastır” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’un Ruhu Eksik Kalır”

Sözlerini, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Ama o geceden sonra yerine getirilmesi gereken sorumlulukların da takipçisi olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki, adalet olmadan 15 Temmuz’un ruhu eksik kalır” diyerek tamamladı.