Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, şap hastalığı nedeniyle büyükbaş hayvan satışlarının yasaklanmasının ardından hükümetin üreticiye destek vermemesini sert sözlerle eleştirdi.

Hayvan Sağlığı Korunmalı

Türkiye’nin dört bir yanında üreticinin büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten Başkan Ömer Aydoğmuş, şap hastalığı nedeniyle alınan yasak kararlarının çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Başkan Aydoğmuş “Son günlerde Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde görülen şap hastalığı sebebiyle büyükbaş hayvan satışları yasaklandı, binlerce hayvan telef oldu. Elbette hastalık önlenmeli, hayvan sağlığı korunmalı… Buna kimsenin itirazı yok. Ama peki ya üreticinin sağlığı, ekonomisi, emeği?” dedi.

Yem Fiyatları Durmadan Artıyor

Köydeki çiftçinin sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar hayvanına baktığını, ancak tek geçim kaynağı olan hayvanını satamadığını vurgulayan Aydoğmuş, “Yasakla birlikte bu imkan elinden alınıyor. Satış yok, para yok, kredi yok. Yem fiyatları durmadan artıyor. Borç ödeme günü geldiğinde bankaların kapısında çaresiz bekleyen üreticiye ‘borcun var’ diyerek kredi bile verilmiyor. Bu mudur çiftçiye sahip çıkmak?” diye konuştu.

Hayvan Yetiştiricisine Doğrudan Maddi Destek

Aydoğmuş, hükümetin bu süreçte çiftçinin yanında olmadığını belirterek sert eleştirilerde bulundu:

“Alınan yasak kararı sonrası üreticinin gelir kaybı ortada. Ama hükümetin elini taşın altına koyduğunu göremiyoruz. Hayvan yetiştiricisine doğrudan maddi destek verilmedi, yem desteği sağlanmadı, borçlar faizsiz ertelenmedi. Hükümet adeta ‘kendi başının çaresine bak’ der gibi sessiz kalıyor. Bu duyarsızlık üreticiyi bitiriyor.”

Aydoğmuş, sorunun sadece çiftçiyi değil, tüm ülkeyi ilgilendirdiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Üretici batarsa sofralarımızdaki gıda güvenliği tehlikeye girer. O zaman yine ithalat kapıları açılır, paramız yabancı çiftçiye gider. Bu ülkenin gıda güvenliği, ahırdaki ineğe, meradaki buzağıya, tarladaki çifte bağlıdır. Çiftçi ayakta kalmazsa, bu milletin sofrası da ayakta kalamaz.”